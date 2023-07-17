Son dakika: Putin, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen saldırıyı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi: Yanıt gelecek

Son dakika haber: Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası’yla bağlantısını sağlayan Kırım Köprüsü'ne gece saatlerinde insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendi. Yaşanan patlamayla köprüden geçen bir otomobildeki anne ve babanın hayatını kaybederken çocukları ise yaralandı. Stratejik öneme sahip köprü oluşan hasar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

"RUSYA'DAN YANIT GELECEK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise saldırıyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Putin, saldırıyı 'terör saldırısı' olarak nitelendirerek "Köprü yolu ciddi hasar gördü. Onarım çalışmaları hızlı bir şekilde başlamalı. Elbette Rusya'dan bir yanıt gelecek. Savunma Bakanlığı uygun teklifleri hazırlıyor." dedi.

"İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARIYLA SALDIRI DÜZENLENDİ"

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Kırım Köprüsü'ne Ukrayna güçleri tarafından insansız deniz araçlarıyla saldırı yapıldığını ve bunun "terör saldırısı" olduğunu duyurdu. Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırının yerel saatle gece 03.05’te gerçekleştiği aktarıldı.

Saldırının, Ukrayna özel servis güçleri tarafından yapıldığı kaydedilen açıklamada, saldırı için 2 adet insansız deniz aracının kullanıldığı bildirildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir çocuğun yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucunda köprünün otoyol kısmının hasar gördüğü ifade edildi.

UKRAYNA: ZAFERİMİZDEN SONRA...

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Sözcüsü Artem Dehtyarenko da Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılara ilişkin "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin rejiminin sembollerinden birinin bir kez daha askeri yüke dayanamadığını ilgiyle izliyoruz." dedi.

Dehtyarenko, yerel basına yaptığı açıklamada, Kırım Köprüsü'ne ilişkin saldırıyı değerlendirerek, "Ukrayna Güvenlik Servisinin, saldırı organizasyonuyla ilgili tüm ayrıntıları, zaferimizden sonra kesinlikle açıklayacağını bildirmek isteriz. Bu arada Putin rejiminin sembollerinden birinin bir kez daha askeri yüke dayanamadığını ilgiyle izliyoruz.” ifadelerini kullandı.

SBU Başkanı Vasiliy Malyuk’un, “uluslararası hukuk normlarının, operasyonel analizler ve savaş geleneklerinin düşmanın lojistik yollarını kesmeyi mümkün kıldığı” sözlerine atıfta bulunan Dehtyarenko, Kırım Köprüsü'nün şu anda Rus ordusu için askeri malzeme taşıma koridorlarından biri olduğunu kaydetti.



Köprüde Kasım 2022’de yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.



