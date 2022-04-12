Son dakika! Putin: Ukrayna ile müzakereler çıkmaza girdi

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna ile müzakerelerin çıkmaza girdiğini belirtti.
Putin'in son açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;
- Ukrayna, İstanbul'daki görüşmelerde sağlanan anlaşmalardan uzaklaştı. Buça'daki görüntüler sahte.
- Ukrayna'daki "harekâtın" başlaması doğru karardı. Harekâtın sona ermesi çatışmanın yoğunluğuna bağlı.
- Rusya'nın Ukrayna'daki amacı, bütün hedeflerine ulaşmak ve kayıpları en aza indirgemek.
- Ukrayna'da yaşananlar bir trajedi. Rusya'nın harekâttan başka çaresi yoktu.
- Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkileri orta ve uzun vadede görülebilir.
- Ekonomik sistem şu anda sorunsuz işliyor. Rusya ekonomisi duruma ayak uyduracak.
Ayrıntılar geliyor...
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