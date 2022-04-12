Son dakika! Putin: Ukrayna ile müzakereler çıkmaza girdi

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna ile müzakerelerin çıkmaza girdiğini belirtti.

Putin'in son açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Ukrayna, İstanbul'daki görüşmelerde sağlanan anlaşmalardan uzaklaştı. Buça'daki görüntüler sahte.

Ukrayna'daki "harekâtın" başlaması doğru karardı. Harekâtın sona ermesi çatışmanın yoğunluğuna bağlı.

Rusya'nın Ukrayna'daki amacı, bütün hedeflerine ulaşmak ve kayıpları en aza indirgemek.

Ukrayna'da yaşananlar bir trajedi. Rusya'nın harekâttan başka çaresi yoktu.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkileri orta ve uzun vadede görülebilir.

Ekonomik sistem şu anda sorunsuz işliyor. Rusya ekonomisi duruma ayak uyduracak.

Ayrıntılar geliyor...

