HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika! Putin: Ukrayna ile müzakereler çıkmaza girdi

Son dakika! Putin: Ukrayna ile müzakereler çıkmaza girdi

12.04.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Tüm dünya barışın sağlanmasını beklerken Rusya Devlet Başkanı Putin müzakerelerin çıkmaza girdiğini belirtti.

Son dakika! Putin: Ukrayna ile müzakereler çıkmaza girdi

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna ile müzakerelerin çıkmaza girdiğini belirtti.

Putin'in son açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

  • Ukrayna, İstanbul'daki görüşmelerde sağlanan anlaşmalardan uzaklaştı. Buça'daki görüntüler sahte.
  • Ukrayna'daki "harekâtın" başlaması doğru karardı. Harekâtın sona ermesi çatışmanın yoğunluğuna bağlı.
  • Rusya'nın Ukrayna'daki amacı, bütün hedeflerine ulaşmak ve kayıpları en aza indirgemek.
  • Ukrayna'da yaşananlar bir trajedi. Rusya'nın harekâttan başka çaresi yoktu.
  • Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkileri orta ve uzun vadede görülebilir.
  • Ekonomik sistem şu anda sorunsuz işliyor. Rusya ekonomisi duruma ayak uyduracak.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Obama’dan Putin açıklaması! 'Tehlike her zaman vardı' Obama’dan Putin açıklaması! 'Tehlike her zaman vardı'
Rusya-Ukrayna savaşının kazananı ABD mi? Çin'den çarpıcı açıklama: Kargaşadan faydalanıp ucuza alıyorlarRusya-Ukrayna savaşının kazananı ABD mi? Çin'den çarpıcı açıklama: Kargaşadan faydalanıp ucuza alıyorlar
Son Dakika! Rusya'nın Ukrayna işgalini sonlandıracak görüşme Son Dakika! Rusya'nın Ukrayna işgalini sonlandıracak görüşme
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

'Kocam ilişkiden sonra...' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi...

'Kocam ilişkiden sonra...' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi...

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Putin dünyayı tehdit etti! 'Asla durmayacağız!'

Putin dünyayı tehdit etti! 'Asla durmayacağız!'

Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi!

Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi!

Dikkat çeken 10 yıl detayı: Kemik, diş, tırnak, saç örnekleri...

Dikkat çeken 10 yıl detayı: Kemik, diş, tırnak, saç örnekleri...

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.