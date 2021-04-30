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Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eriyor

30.04.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin, Türkiye Cumhuriyeti bakımından 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eriyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 19 Mart 2021'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen sözleşmenin sona erme tarihi 1 Temmuz 2021 olarak tespit edildi.

Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince verildi.

NE OLMUŞTU?

19 Mart'ta Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararı ile anlaşmadan çekilmişti. Kararda "Türkiye Cumhuriyeti adına 11.05.2011 tarihinde imzalanan ve 10/02/2012 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.


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resmi gazete İstanbul Sözleşmesi

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