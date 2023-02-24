HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | "Riskli olduğu tespit edildi" diyerek uyardı! Bakan Koca'dan deprem bölgesinde 'şebeke suyu' vurgusu: İçme suyu olarak kullanmayalım

Son dakika | "Riskli olduğu tespit edildi" diyerek uyardı! Bakan Koca'dan deprem bölgesinde 'şebeke suyu' vurgusu: İçme suyu olarak kullanmayalım

24.02.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrası Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması yönünde uyarıda bulunurken "Şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğu tespit edilmiştir" dedi. Bakan Koca ayrıca halk sağlığını tehdit eden bir durum tespit edilmediğini belirtti.

Son dakika | "Riskli olduğu tespit edildi" diyerek uyardı! Bakan Koca'dan deprem bölgesinde 'şebeke suyu' vurgusu: İçme suyu olarak kullanmayalım

Son dakika haberi: Bakan Koca, Kahramanmaraş il Sağlık Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde şebeke suyunu içme suyu olarak kullanılmasından kaçınılmasını vurgulayan Koca "Alınan su örneklerinden 176'sı uygunsuz bulunmuştur. Bir kısmı mikrobiyolojik veya kimyasal uygunsuzluktur" dedi. Koca'nın dikkat çektiği bir diğer konu ise tetanos riskine karşı aşı yaptırılması oldu.

AA-20230224-30402022-30402019-SAGLIK_BAKANI_KOCA_KAHRAMANMARASTA

"75 YAŞ ÜSTÜ HASTALARIMIZIN YÜZDE 78'İNE ULAŞABİLDİK"

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Kahramanmaraş'ta 48 bin 223 acil, 54 bin 18 başvuru oldu.

  • Acil sağlık hizmeti dışında kalan evde bakım, ilaç, pansuman, hastaneye sevk gibi ilaçlar ALO 184 çağrı sistemimiz ile merkezi olarak karşılanmaktadır.

  • Şu ana kadar 75 yaş üstü hastalarımızın yüzde 78'ine ulaşabildik. Yarısı il içinde ulaşılarak kronik hastalık ilaç talepleri yerinde karşılandı. Kalan yarısının il dışında olduğu tespit edildi, bulundukları ilde hizmet verilmeye çalışılıyor.

AA-20230224-30402022-30402021-SAGLIK_BAKANI_KOCA_KAHRAMANMARASTA

"179 NUMUNEDE KLOR YETERSİZ"

  • Depremin ilk günlerinden itibaren su klorlama çalışmalarını düzenli olarak yapıyoruz. Aldığımız 1533 su numunesinden 1354'ünde klor
    oranının yeterli olduğu, 179 numunede ise yetersiz olduğu tespit edildi.

  • Yapılan analizler, şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu ortaya koymaktadır. Alınan su örneklerinden 176’sı uygunsuz bulunmuştur. Bir kısmı mikrobiyolojik veya kimyasal uygunsuzluktur. Bilimsel tespitlerden hareketle gerekli önlemler alınmaktadır. Valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım.

  • Halk sağlığını tehdit edici bir durum şu ana kadar yoktur. Bugünlerde hassas olunması gereken bazı sağlık konuları var; bunlardan biri tetanostur. Depremde yara almışsanız tetanos aşısını hiç ihmal etmemenizi istiyorum.

  • Deprem bölgesindeki sağlık çalışanlarının görevlendirme ve tayin talep başvuruları personel bilgi sistemleri üzerinden alınacaktır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da 4.3 büyüklüğünde depremKonya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Kuraklık tehlikesi büyüyor! Türkiye için kritik uyarı... Kuraklık tehlikesi büyüyor! Türkiye için kritik uyarı...
İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözlerİçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

Meclis’in EYT mesaisi yeniden başlıyor: 2 önemli yasa ve deprem ayarı...

Meclis’in EYT mesaisi yeniden başlıyor: 2 önemli yasa ve deprem ayarı...

Merak uyandırmıştı! Altın dolu çantanın akıbeti belli oldu

Merak uyandırmıştı! Altın dolu çantanın akıbeti belli oldu

İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu

İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu

'Yüzde 64, yüzde 75, yüzde 95 olasılık...' Uzman isim açıkladı

'Yüzde 64, yüzde 75, yüzde 95 olasılık...' Uzman isim açıkladı

Gram altında düşüş devam ediyor! Kuyumcular artık…

Gram altında düşüş devam ediyor! Kuyumcular artık…

Akşener'den çok konuşulacak 'Saraçhane' çıkışı!

Akşener'den çok konuşulacak 'Saraçhane' çıkışı!

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.