Son dakika | "Riskli olduğu tespit edildi" diyerek uyardı! Bakan Koca'dan deprem bölgesinde 'şebeke suyu' vurgusu: İçme suyu olarak kullanmayalım

Son dakika haberi: Bakan Koca, Kahramanmaraş il Sağlık Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde şebeke suyunu içme suyu olarak kullanılmasından kaçınılmasını vurgulayan Koca "Alınan su örneklerinden 176'sı uygunsuz bulunmuştur. Bir kısmı mikrobiyolojik veya kimyasal uygunsuzluktur" dedi. Koca'nın dikkat çektiği bir diğer konu ise tetanos riskine karşı aşı yaptırılması oldu.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Acil sağlık hizmeti dışında kalan evde bakım, ilaç, pansuman, hastaneye sevk gibi ilaçlar ALO 184 çağrı sistemimiz ile merkezi olarak karşılanmaktadır.

Kahramanmaraş'ta 48 bin 223 acil, 54 bin 18 başvuru oldu.

Depremin ilk günlerinden itibaren su klorlama çalışmalarını düzenli olarak yapıyoruz. Aldığımız 1533 su numunesinden 1354'ünde klor

oranının yeterli olduğu, 179 numunede ise yetersiz olduğu tespit edildi.

Yapılan analizler, şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu ortaya koymaktadır. Alınan su örneklerinden 176’sı uygunsuz bulunmuştur. Bir kısmı mikrobiyolojik veya kimyasal uygunsuzluktur. Bilimsel tespitlerden hareketle gerekli önlemler alınmaktadır. Valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım.

Halk sağlığını tehdit edici bir durum şu ana kadar yoktur. Bugünlerde hassas olunması gereken bazı sağlık konuları var; bunlardan biri tetanostur. Depremde yara almışsanız tetanos aşısını hiç ihmal etmemenizi istiyorum.

Deprem bölgesindeki sağlık çalışanlarının görevlendirme ve tayin talep başvuruları personel bilgi sistemleri üzerinden alınacaktır.

