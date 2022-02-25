Son dakika… Rus askerleri kameraları deviriyor! Ukrayna’da şok görüntüler…

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 2. gününde devam ediyor. Rus askeri birlikleri Devlet Başkanı Putin'in talimatı sonrasında Ukrayna topraklarına resmen girdi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürüyor. Ülkede panik artarak devam ediyor.

Tüm dünya birçok kaynaktan olanları takip etmeye devam ederken sığınaklardan, çatışmalardan ve patlamalardan çeşitli görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşımlardan birisi ise oldukça dikkat çekti.

Rusya ordusunun, internette istihbarat gözlemcileri tarafından hareketleri izlemek için kullanılan kameraları devirdikleri anlar görüntülendi. İddialara göre çok sayıda olan bu tür kameralar aynı şekilde etkisiz hale getirildi.

İşte o görüntüler:



Bir başka görüntü ise Ukrayna halkının yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi. Ukrayna halkı ilk günden beri ‘birlikte daha güçlüyüz’ mesajı vermeye devam ediyor. Savaş devam ederken halk her türlü desteği vermek için elinden geleni yapıyor. Ukraynalıların ordu için toplu olarak kan bağışında bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Gönüllüler kan merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Gönüllülerin oluşturduğu uzun kuyruk ise böyle görüntülendi:

