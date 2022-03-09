SON DAKİKA | Rus askerlerini bekleyen büyük tehlike! Donarak ölecekler

Son dakika haberi: Vladimir Putin'in Ukrayna işgalini başlatan kararı almasının ikinci haftasına girildi. Üç kez bir araya gelen Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmelerinden henüz iki tarafın uzlaştığı bir sonuç çıkmadı. Rusya'dan yapılan açıklamaya göre Ukrayna'da başkent Kiev dahil olmak üzere 5 şehirden siviller tahliye ediliyor.

RUS ASKERLERİNİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Rus güçlerine ait 65 km'lik tank ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde soğuktan donma tehlikesiyle karşı karşıya. Soğuk hava koşullarının işgalci Rus birlikleri için durumu daha da kötü yönde etkilemesi bekleniyor. Rus birlikleri mekanik sorunlar, yakıt temini ve Ukraynalıların sıkı direnişi nedeniyle Kiev'den yaklaşık 30 km uzaklıkta günlerdir sıkışmış durumda.,

Ruslar yakıt yetersizliği nedeniyle geceleri tankların motorunu çalıştıramıyor. Yakıt temini sağlanamadığı ve Rus tankları yeniden harekete geçemediği durumda birçok Rus askerinin donarak ölmekten kaçınmak için pes edebileceği değerlendiriliyor.

Rusya-Ukrayna savaşından son dakika haberleri: