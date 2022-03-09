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  4. SON DAKİKA | Rus askerlerini bekleyen büyük tehlike! Donarak ölecekler

SON DAKİKA | Rus askerlerini bekleyen büyük tehlike! Donarak ölecekler

09.03.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 14. gününde Rus güçleri ilerleyişlerini engelleyen büyük sorunlarla yüzleşiyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarındaki Ruslara ait tank konvoyu yakıt temini sorunun yanı sıra giderek kötüleşen hava koşulları nedeniyle de donarak ölme tehlikesi yaşıyor. İşte Ukrayna-Rusya savaşından son gelişmeler...

SON DAKİKA | Rus askerlerini bekleyen büyük tehlike! Donarak ölecekler

Son dakika haberi: Vladimir Putin'in Ukrayna işgalini başlatan kararı almasının ikinci haftasına girildi. Üç kez bir araya gelen Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmelerinden henüz iki tarafın uzlaştığı bir sonuç çıkmadı. Rusya'dan yapılan açıklamaya göre Ukrayna'da başkent Kiev dahil olmak üzere 5 şehirden siviller tahliye ediliyor.

RUS ASKERLERİNİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Rus güçlerine ait 65 km'lik tank ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde soğuktan donma tehlikesiyle karşı karşıya. Soğuk hava koşullarının işgalci Rus birlikleri için durumu daha da kötü yönde etkilemesi bekleniyor. Rus birlikleri mekanik sorunlar, yakıt temini ve Ukraynalıların sıkı direnişi nedeniyle Kiev'den yaklaşık 30 km uzaklıkta günlerdir sıkışmış durumda.,

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Ruslar yakıt yetersizliği nedeniyle geceleri tankların motorunu çalıştıramıyor. Yakıt temini sağlanamadığı ve Rus tankları yeniden harekete geçemediği durumda birçok Rus askerinin donarak ölmekten kaçınmak için pes edebileceği değerlendiriliyor.

Rusya-Ukrayna savaşından son dakika haberleri:

07:00

ABD Avrupa Komutanlığı, 2 adet Patriot bataryasının savunma amaçlı olarak Polonya'ya gönderileceğini açıkladı.

04:21

ZELENSKİY'DEN MÜZAKERE ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın bitmesi ve müzakere masasına oturulması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, yayınladığı video mesajda, "Savaş bitmeli. Müzakere masasına oturmalıyız. Ancak eski ölümcül hırslar için değil, dürüst, somut, halkın çıkarları için,” dedi.

Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama kararından dolayı ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür ederek, bunu tüm dünyaya güçlü bir sinyal olarak nitelendiren Zelenskiy, "Bu karar için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a şahsen minnettarım. Bunun için tüm dünyaya en güçlü sinyal. Çok basit: Rusya'ya ödenen her kuruş, diğer egemen devletlere uçan toplara ve mermilere dönüşüyor.” diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya’nın insani koridorlara ateş ettiğini ve engellediğini kaydederek, açılan ilk insani koridorun yapılması gerekenlerin sadece yüzde biri olduğunu ifade etti.

Vladimir Zelenskiy ayrıca kendilerini destekleyen ve sokaklara dökülen Ruslara da teşekkür ederek, onların barış için savaştığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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