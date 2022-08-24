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  4. Son dakika: Rus ordusu Ukrayna'daki bir tren istasyonunu vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Rus ordusu Ukrayna'daki bir tren istasyonunu vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

24.08.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği roket saldırısında bir tren istasyonunun isabet aldığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını, saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin de yaralandığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Rus ordusu Ukrayna'daki bir tren istasyonunu vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını belirterek, saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ZELENSKİY BM'DE DUYURDU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın bağımsızlığının 31’inci yıldönümünde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne videokonferans yoluyla yaptığı hitap etti.

Zelenskiy konuşmasında, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını açıkladı. İlk yardım ekiplerinin bölgede olduğunu ifade eden Zelesnkiy, saldırıda en az 15 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin de yaralandığını belirterek, can kaybının artabileceğini aktardı.

Rusya tarafından henüz söz konusu saldırı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna tren
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