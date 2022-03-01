Son Dakika: Rusya BMGK'dan çıkarılacak mı? ABD'den flaş açıklama!

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeliğinin devam edip etmemesinin sorgulanması gerektiğini açıkladı.

Blinken, Rusya’nın sivilleri hedef aldığını ifade ederek, saldırılarda araçların, otobüslerin ve ambulansların vurulduğunu belirtti.

Blinken, Rusya’nın binlerce gazeteci ve protestocuyu gözaltına aldığını aktararak, “Kremlin, uluslararası bir organizasyonu destekleyen herhangi bir Rus’u 20 yıla kadar hapisle tehdit ediyor” dedi.

İHA

