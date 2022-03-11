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SON DAKİKA: Rusya’da Instagram’a erişim yasaklandı!

11.03.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Rusya’da Meta'nın bünyesinde bulunan sosyal medya platformu Instagram’a erişim engeli getirildi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, konu hakkında açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Rusya’da Instagram’a erişim yasaklandı!

Son dakika haberine göre, Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olurken, Rusya'da Instagram'a erişimin yasaklandığı açıklandı.

RUSYA'DAN INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ! "VATANDAŞLARA YÖNELİK ŞİDDET ÇAĞRILARI VAR"

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Instagram’da Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili çağrıların yer aldığı belirtildi.

Instagram

Açıklamada, “Rusya Başsavcılığının talebi üzerine, Rusya’da Instagram’a erişim engellenmiştir.” ifadesine yer verildi.

İZİN VERECEKLERİ BİLDİRİLMİŞTİ

Instagram’ın ana şirketi Meta’nın İletişim Direktörü Andy Stone, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceklerini söylemişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya Instagram
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