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  4. SON DAKİKA | Rusya'dan Dnipro’ya füze saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

SON DAKİKA | Rusya'dan Dnipro’ya füze saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

15.01.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna’nın Dnipro kentinde Rusya’nın düzenlediği füze saldırısında bir apartman hedef oldu. Saldırı sonucu 18 kişi hayatını kaybederken, 73 kişi de yaralandı. Can kaybı ve yaralı sayısının artmasından endişe duyuluyor. İşte olayın detayları...

SON DAKİKA | Rusya'dan Dnipro’ya füze saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre Ukrayna’nın Dnipro kentinde Rusya’nın düzenlediği füze saldırısı sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi de yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına devam ederken, can kaybının artmasından endişe duyuluyor.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Rusya’nın saldırısında dokuz katlı bir apartman vuruldu. Füzenin çarpmasıyla binanın ikinci katından dokuzuncu katına kadar ağır hasar oluştu. Onlarca insan kurtarıldı, aralarında çocuklar da var. Enkaz temizleme çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kaç kişi var henüz bilinmiyor. Maalesef ölü sayısı her saat artıyor” dedi.

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Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, saldırının neden olduğu yıkım kameralara yansıdı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Dnipro Rusya Ukrayna füze saldırısı

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