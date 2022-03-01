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Son Dakika: Rusya'dan yeni Ukrayna mesajı: Hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek

01.03.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki askeri operasyona ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şoygu, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, belirlenen hedeflere ulaşılana kadar askeri operasyonları yürütmeye devam edecek" dedi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD ile ortak çalışmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Son Dakika: Rusya'dan yeni Ukrayna mesajı: Hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek

Son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki askeri operasyonun 6. gününde operasyona ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun hedeflerine ulaşana kadar Ukrayna'da özel askeri operasyona devam edeceğini belirten Şoygu, Rus ordusunun Ukrayna topraklarını işgal etmediğini, sivillerin hayatını ve güvenliğini korumak için tüm önlemleri aldığını ifade etti.

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LAVROV'DAN ABD MESAJI

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD ile ortak çalışmaya hazırız" açıklamasında bulundu. Lavrov aynı zamanda, "ABD’nin Avrupa’daki nükleer silahlarının varlığı, Moskova için kesinlikle kabul edilemez" dedi. Lavrov, "Batılı ülkelerin, NATO üyesi olmayan eski SSCB ülkelerinde askeri tesislerin oluşturulmasından vazgeçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.


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Rusya Ukrayna
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