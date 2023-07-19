Son dakika: Rusya dünyaya ilan etti: Potansiyel askeri yük taşıyıcısı olarak değerlendirilecek

Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tahıl anlaşmasının sona erdiği ve Karadeniz’deki insani koridorların azaltıldığı belirtildi.

"ASKERİ YÜK TAŞIYICISI OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK"

Bu kapsamda, Ukrayna limanlarına giden gemilere yönelik Rusya tarafından alınan kararın aktarıldığı açıklamada, “20 Temmuz 2023 saat 00.00’dan itibaren, Karadeniz’den Ukrayna limanlarına giden tüm gemiler potansiyel askeri yük taşıyıcısı olarak değerlendirilecek.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Buna göre, bu tür gemilerin ülkeleri de Ukrayna ihtilafında Kiev rejimi tarafında yer almış kabul edilecek. Karadeniz’in kuzeybatısı ile güneydoğusunda uluslararası sularda bulunan bazı bölgeler de seyrüsefer için geçici olarak tehlikeli olarak ilan edilmiştir.” denildi.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Tahıl Koridoru Anlaşması, Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı Ukrayna saldırılarının ardından savaşın gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla Türkiye’nin arabuluculuğu ve Birleşmiş Milletler kontrolünde Nisan 2022’de başlayan görüşmeler sonucu 22 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştı. İlk olarak 120 gün süreyle geçerli olacak şekilde başlayan Tahıl Koridoru Anlaşması, birçok kez askıya alınmış daha sonra yeniden uzatılmıştı. Son olarak Mayıs 2023’te varılan ve 60 gün daha uzatılan anlaşmadan 17 Temmuz’da Rusya geri çekildiğini açıklamıştı. (AA-İHA)

