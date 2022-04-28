SON DAKİKA | Rusya Kiev'i vurdu: Şehir merkezinde şiddetli patlama! Bir apartman...

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşından sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Son yaşanan gelişmeye göre Rusya, Kiev'i vurdu. Gelen bilgilere göre Ukrayna'nın başkentinde bir apartman hava saldırısıyla vuruldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında önemli bir gelişme yaşandı ve Rusya'nın Kiev'i vurduğu bildirildi. Ülkenin başkentinde şehrin merkezindeki bir yerleşim yerinin vurulduğu öğrenildi.
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