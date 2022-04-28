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  4. SON DAKİKA | Rusya Kiev'i vurdu: Şehir merkezinde şiddetli patlama! Bir apartman...

SON DAKİKA | Rusya Kiev'i vurdu: Şehir merkezinde şiddetli patlama! Bir apartman...

28.04.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşından sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Son yaşanan gelişmeye göre Rusya, Kiev'i vurdu. Gelen bilgilere göre Ukrayna'nın başkentinde bir apartman hava saldırısıyla vuruldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

SON DAKİKA | Rusya Kiev'i vurdu: Şehir merkezinde şiddetli patlama! Bir apartman...

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında önemli bir gelişme yaşandı ve Rusya'nın Kiev'i vurduğu bildirildi. Ülkenin başkentinde şehrin merkezindeki bir yerleşim yerinin vurulduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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