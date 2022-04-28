SON DAKİKA | Rusya Kiev'i vurdu: Şehir merkezinde şiddetli patlama! Bir apartman...

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında önemli bir gelişme yaşandı ve Rusya'nın Kiev'i vurduğu bildirildi. Ülkenin başkentinde şehrin merkezindeki bir yerleşim yerinin vurulduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...





