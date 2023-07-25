Son dakika: Rusya lideri Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin Kremlin'den açıklama

Son dakika haberine göre, Kremlin'den yapılan açıklamada, "Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık." ifadelerine yer verildi.
Son dakika haberi... Kremlin'den yapılan açıklamada, "Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık." bildirildi.
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