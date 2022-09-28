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Zelenskiy, Putin'e kapıları kapattı! 'Konuşacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir...'

28.09.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk’ta Rusya’ya katılım için düzenlediği sözde referandum sona erdi. Söz konusu bölgelerde halk Rusya’ya katılıma destek verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çevrim içi bağlantı yoluyla katıldığı toplantıda sert konuştu. Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etme girişimi, Rusya Devlet Başkanı ile konuşacak hiçbir şey olmayacağı anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Putin'e kapıları kapattı! 'Konuşacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir...'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ndeki "Ukrayna'da Barış ve Güvenlik" konulu toplantıya çevrim içi bağlantı yoluyla katıldı. Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk’ta Rusya’ya katılım için düzenlediği sözde referandumlara değinen Zelenskiy, referandumları Kırım'ın ilhak edilmesi sürecine benzeterek, "Rusya'nın düzmece referandumları normal olarak görmesi, Kırım senaryosu ile Ukrayna topraklarını ilhak etme girişimi, Rusya Devlet Başkanı ile konuşacak hiçbir şey olmayacağı anlamına gelir. İlhak, onu tüm insanlığa karşı getiren harekettir. Artık dünyanın her ülkesinden böyle bir mesaja ihtiyaç var" dedi.

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OY SAYIM İŞLEMLERİ SONA ERDİ

Akşam saatlerinde tamamlanan oy verme işleminin ardından tüm bölgelerde oy sayımına geçilirken, oyların yüzde 100'ünün sayıldığı Luhansk bölgesinde halkın yüzde 98,42'si, Herson'da halkın yüzde 87,5'i ve Zaporijya’da halkın yüzde 93,11'i Rusya’ya katılmaya “evet” dedi.

Donbass Bölgesi'ndeki 3 bölgede kesin olmayan sonuçlara göre Rusya'ya katılım yönünde karar çıkarken, Donetsk Bölgesi'nde ise oy sayımının yüzde 56,85'i tamamlandı. Donetsk’te sayılan oylarda şu ana kadar halkın yüzde 94,75’inin Rusya'ya katılıma “evet” dediği aktarıldı. Donetsk'te de diğer 3 bölge ile aynı sonucun çıkması bekleniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
putin zelenskiy
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