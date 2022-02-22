Son dakika: Rusya tarihi kararı verdi... NATO harekete geçti!

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı sonrası NATO harekete geçti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Putin'in tarihi kararına karşı NATO-Ukrayna Komisyonu bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizine ilişkin Rus halkına seslenmiş ve 2014'ten bu yana Ukrayna'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Luhansk'taki sözde cumhuriyetleri tanıdığını bildirmişti.

Ayrıntılar geliyor...

