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Son dakika: Rusya tarihi kararı verdi... NATO harekete geçti!

22.02.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'da krizi büyüten tarihi kararı sonrası dikkat çeken bir hamle geldi. NATO-Ukrayna Komisyonu, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasının ardından, bugün olağanüstü toplanma kararı aldı. İşte detaylar...

Son dakika: Rusya tarihi kararı verdi... NATO harekete geçti!

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı sonrası NATO harekete geçti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Putin'in tarihi kararına karşı NATO-Ukrayna Komisyonu bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizine ilişkin Rus halkına seslenmiş ve 2014'ten bu yana Ukrayna'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Luhansk'taki sözde cumhuriyetleri tanıdığını bildirmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
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