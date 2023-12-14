Son dakika | Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti! Meclis kürsüsünde bayılmıştı

Son dakika: Meclis kürsüsünde fenalaşarak bayılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'den acı haber geldi. TBMM Genel Kurulu'daki bütçe görüşmeleri sırasında fenalaşarak bayılan Bitmez'e dakikalarca kalp masajı yapılmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

BAKAN KOCA: TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bakan Koca yaptığı açıklamada "12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50’de vefat etti. Sn. vekilimize Allah’tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtuşmuz, Bitmez için taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

KÜRSÜDE FENALAŞIP BAYILMIŞTI

12 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında, Saadet Partili Hasan Bitmez partisi adına söz almıştı. Bitmez, kürsüde konuşmasını yaptığı sırada, Genel Kurul'da sözlü sataşmalar yaşanmıştı. Genel Kurul'u selamlayarak konuşmasını bitiren Bitmez, kürsüden ayrılacağı sırada fenalaşarak yere yığılmış; milletvekilleri, Bitmez'in yardımına koşmuştu.

Bir süre genel kurulda kalp masajı yapılan Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Bilkent Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Bitmez'in sağlık durumunun ciddi ve tehlikede olduğu belirtiliyordu.

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Bitmez'in tedavi gördüğü hastane adeta ziyaretçi akınına uğramıştı.

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