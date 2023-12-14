HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti! Meclis kürsüsünde bayılmıştı

Son dakika | Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti! Meclis kürsüsünde bayılmıştı

14.12.2023 12:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meclis kürsüsünde konuşması sırasında baygınlık geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bitmez, 12 Aralık'ta Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasının sonunda baygınlık geçirmiş daha sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bilkent Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Bitmez'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtiliyordu.

Son dakika: Meclis kürsüsünde fenalaşarak bayılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'den acı haber geldi. TBMM Genel Kurulu'daki bütçe görüşmeleri sırasında fenalaşarak bayılan Bitmez'e dakikalarca kalp masajı yapılmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

HGKL

BAKAN KOCA: TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bakan Koca yaptığı açıklamada "12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50’de vefat etti. Sn. vekilimize Allah’tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

FDSGSGFS

TBMM Başkanı Numan Kurtuşmuz, Bitmez için taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

gfdghdfhjh

KÜRSÜDE FENALAŞIP BAYILMIŞTI

12 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında, Saadet Partili Hasan Bitmez partisi adına söz almıştı. Bitmez, kürsüde konuşmasını yaptığı sırada, Genel Kurul'da sözlü sataşmalar yaşanmıştı. Genel Kurul'u selamlayarak konuşmasını bitiren Bitmez, kürsüden ayrılacağı sırada fenalaşarak yere yığılmış; milletvekilleri, Bitmez'in yardımına koşmuştu.

FDSGSGFS

Bir süre genel kurulda kalp masajı yapılan Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

gfdgfdg

Bilkent Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Bitmez'in sağlık durumunun ciddi ve tehlikede olduğu belirtiliyordu.

gfdghfdh

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Bitmez'in tedavi gördüğü hastane adeta ziyaretçi akınına uğramıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartışma yaratan görüntü! Bu kez de Diyarbakır surlarına Şeyh Said posteri astılar…Tartışma yaratan görüntü! Bu kez de Diyarbakır surlarına Şeyh Said posteri astılar…
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Genel başkan yardımcısı görevden alındıİYİ Parti'de kriz büyüyor! Genel başkan yardımcısı görevden alındı
Şüpheli ölüm! 9. kattan düşüp hayatını kaybettiŞüpheli ölüm! 9. kattan düşüp hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
hasan bitmez
En Çok Okunan Haberler
Yerli ve yabancı dostlarımız var' diyerek duyduğu Borsa İstanbul dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...'

Yerli ve yabancı dostlarımız var' diyerek duyduğu Borsa İstanbul dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...'

Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin açıklama

Galatasaray'da kadro dışı gibi karar!

Galatasaray'da kadro dışı gibi karar!

Bir şehir korkunç olayı konuşuyor! Aile vahşetinde gizemli mektuplar

Bir şehir korkunç olayı konuşuyor! Aile vahşetinde gizemli mektuplar

Kar yağışı İstanbul’un kapısına kadar dayandı! 38 saat kesintisiz yağacak...

Kar yağışı İstanbul’un kapısına kadar dayandı! 38 saat kesintisiz yağacak...

2 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunup öldürmeye çalıştı

2 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunup öldürmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.