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  4. Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında flaş gelişme! Kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklandı

Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında flaş gelişme! Kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 16:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek Anadolu Adalet Sarayına getirilen kaptan Pilot M.A'nın hakimlik işlemleri tamamlandı.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, kaptan pilot M.A'nın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen uçak kazası

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