Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor!

Sağlık Bakanı Koca Van, Muş, Hakkari ve Bitlis’ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısı sonrası basın toplantısı düzenliyor.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bölgedeki son durumu merkeze yatırdık. Van'ı merkez alarak Bitlis, Muş, Hakkari'deki sağlık hizmetlerini detaylarıyla değerlendirdik. Aldığımız kararları ve bu illerimiz hakkında önemli haberleri sizlerle paylaşacağım.

DSÖ Ofisi İstanbul'da açıldı. İstanbul Ofisi Kovid-19 başta olmak üzere sağlık alanında insanların karşılaştığı tüm krizlere yanıt verebilme konusunda Avrupa ve dünya için rehber ve referans merkezi olacak.

Koronavirüs salgınında Türkiye güçlü sağlık altyapısı, tecrübeli ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı sınav verdi. Dünyanın malzeme ve erişime zorluklar yaşadığı dönemde Türkiye 150'den fazla ülkeye yardım imkanında bulunabildi.

Koronavirüs hastalığın kesin tedavisi halen bulanamamıştır. Ancak ülkemiz etkin tedavi açısından en başarılı ülkeler arasına girmiştir. Pandeminin başladığı aylarda alanan sıkı önlemlerle vaka sayısını azaltmaya başlamıştık.