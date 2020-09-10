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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 19:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor!

Sağlık Bakanı Koca Van, Muş, Hakkari ve Bitlis’ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısı sonrası basın toplantısı düzenliyor.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bölgedeki son durumu merkeze yatırdık. Van'ı merkez alarak Bitlis, Muş, Hakkari'deki sağlık hizmetlerini detaylarıyla değerlendirdik. Aldığımız kararları ve bu illerimiz hakkında önemli haberleri sizlerle paylaşacağım.

DSÖ Ofisi İstanbul'da açıldı. İstanbul Ofisi Kovid-19 başta olmak üzere sağlık alanında insanların karşılaştığı tüm krizlere yanıt verebilme konusunda Avrupa ve dünya için rehber ve referans merkezi olacak.

Koronavirüs salgınında Türkiye güçlü sağlık altyapısı, tecrübeli ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı sınav verdi. Dünyanın malzeme ve erişime zorluklar yaşadığı dönemde Türkiye 150'den fazla ülkeye yardım imkanında bulunabildi.

Koronavirüs hastalığın kesin tedavisi halen bulanamamıştır. Ancak ülkemiz etkin tedavi açısından en başarılı ülkeler arasına girmiştir. Pandeminin başladığı aylarda alanan sıkı önlemlerle vaka sayısını azaltmaya başlamıştık.

"KISITLAMALARI KATI ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK HİÇBİR ÜLKEDE MÜMKÜN OLMAMIŞTIR"

Alınan sıkı önlemler sayesinde vaka sayısını azaltmaya başlamıştık. Kısıtlamaları katı şekilde sürdürmek hiçbir ülkede mümkün olmamıştır.

Bizde de tedbir dönemi başlatmıştık. Burada önemli olan kontrollü hayat tarzı ile asgari seviyede tutmaktı.

Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz sıkı aile bağlarımızla öne çıkarken tedbirlerin göz ardı edildiği ve dolayısıyla vaka artışının yüksek seyretmeye başladığı iller olarak öne çıktı.

Van'ı merkez alarak Bitlis, Muş ve Hakkari'yi değerlendirdik.

Vaka sayımızda yüzde 100'e varan, son hafta ise yüzde 17 artış yaşandı. Muş'ta son haftada yüzde 8 azalma olarak görüldü. Hakkari'de yüzde 38 olan vaka artışı sabit kaldı. Bitlis'te yüzde 9 düşen vaka sayımız son hafta sabit kaldı.

65 yaş üstünde; Van'da dört kat, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta üç kat gördük. Büyüklerimizi koruma konusunda çaba göstermeliyiz.

"TÜRKİYE GENELİNDE YATAK DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 52"

Van'da 80 olan filyasyon ekip sayımızı 150'ye çıkartıyoruz. Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise 32.

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