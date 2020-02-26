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  4. Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.02.2020 18:18 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "İran’dan gelen 132 kişinin testleri negatif çıktı. Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Sonuçların pozitif çıktığı hiçbir ilimiz olmadı. Koronavirüs vakasına rastlanmadı ama yarın pozitif olmayacağı anlamına gelmiyor" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

Çin’den bildirilen vaka sayılarında azalma varken diğer ülkelerden bildirilen vaka sayılarında artış görülmektedir.

En son Yunanistan’da bir vakanın bildirilmesi komşularımızda vaka sayısının artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir. Ülkemizde yürüttüğümüz tedbirler sayesinde ülkemizde hastalığa rastlanmamıştır. Ama bundan sonrasında rastlanmayacağı anlamına gelmediğini söylemek istiyorum.

Bugün itibarıyla İran ile olan kara sınır kapılarımızda sahra hastanelerini oluşturup gelmek isteyen Türk vatandaşlarımızla ilgili 14 günlük karantina dönemini veya evde gözlem dahil olmak zere gelen kişilere anlatarak bu süreci devam ettirme yönünde bilim kurulunu bir yaklaşımı oldu.

"TAHRAN'DAN GELEN VATANDAŞLARIMIZI İKİ MERKEZDE GÖZLEM ALTINA ALDIK"

Sınır kapanışlarında alınan tedbirleri yerinde görmek üzere yarın hareket edeceğim. Tahran’dan ülkemize gelen vatandaşlarımızı iki merkezde gözlem altına aldık. Şu ana kadar hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum.

Öksürük ve boğaz ağırı olan hastalarımız vardı giderek artan bir sıkıntı kötüleşme olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

Testlerin negatif çıktığını korona virüs hastası olmadıklarını özellikle söylemek istiyorum. Önümüzdeki dönemde negatif çıkacağı anlamına gelmeyebilir. Yedinci gününde tekrarlayıp gerektiğinde evde bu süreyi tamamlamak gibi bir görüş belirlendi.

Farklı illerde de şüpheli vakalardan numuneler alınmakta. Şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisi olmadığını söylemek isterim.

YUNANİSTAN’DA KORONAVİRÜSE RASTLANMASI

Yunanistan’da 1 vaka olarak biliyoruz. Farklı bir tedbir alınmasına gerek olmadığını bilim kurulu ifade etti.

"KORONAVİRÜS VAKASINA RASTLANMADI"

Sonuçların pozitif çıktığı hiçbir ilimiz olmadı. Koronavirüs vakasına rastlanmadı ama yarın pozitif olmayacağı anlamına gelmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Maşallah.Hamd olsun.Lakin bir tarafım,inanmıyor nedense ?
çok şükür rabbim hastalarımıza hayırlı acil şifalar versin
Neden inanamıyoruz aceba?
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