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  4. Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 22:06 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasıyla Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükselirken, toplam vaka sayısı bin 236 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İşte Koca'nın mesajları:

Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.


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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs

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