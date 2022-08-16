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  4. Son dakika: Sağlık Bakanlığı paylaştı! Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika: Sağlık Bakanlığı paylaştı! Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu

16.08.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı. Ülke genelinde 1-7 Ağustos'ta 232 bin 253 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 380 kişi ise yaşamını yitirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Sağlık Bakanlığı paylaştı! Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 1-7 Ağustos'ta 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi hayatını kaybetti.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

korona

Buna göre, 1-7 Ağustos'ta 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 447 bin 132 oldu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 528 bin 70'e yükselirken, 100 bin 58 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 610 bin 456 doza ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı koronavirüs
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