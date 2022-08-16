Son dakika: Sağlık Bakanlığı paylaştı! Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 1-7 Ağustos'ta 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi hayatını kaybetti.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 1-7 Ağustos'ta 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 447 bin 132 oldu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 528 bin 70'e yükselirken, 100 bin 58 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 610 bin 456 doza ulaştı.

