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Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar çıktı

28.02.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada 7 sanığa, 6 yıl 8 ay ile 16 yıl 3 ay arasında hapis cezası verildi. Öte yandan 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı. İşte haberin detayları...

Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar çıktı

Son dakika... Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davada, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanık, 6 yıl 8 ay ile 16 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde bulunan cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada, tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Yaşar C. ile Hasan Ali V, tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C. ile Erşan Ö, Asiye A, Aslı B, tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu.

KARAR AÇIKLANDI

Sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Heyet, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C'yi 16 yıl 3 ay, Hasan Ali V'yi 12 yıl 6 ay ve tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve Ahmet Ç'yi 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak Hasan Ali V'nin tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanık Yaşar C'nin bu halinin devamına hükmetti.

SÜREÇ

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan patlamada yaralanan Ahmet Ç, davada müşteki sanık olarak yargılanıyordu.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuştu.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Tutuklu yargılanan iş güvenliği uzmanı Aslı B. ile sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö. tahliye edilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Sakarya
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