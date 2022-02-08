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  4. Son dakika: Sakarya'da zincirleme kaza... 4 araç birbirine girdi

Son dakika: Sakarya'da zincirleme kaza... 4 araç birbirine girdi

08.02.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sakarya'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. 4 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Son dakika: Sakarya'da zincirleme kaza... 4 araç birbirine girdi

Son dakika... Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen, 8 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında aydınlatma direği ve trafik lambaları devrildi. Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Güneşler Mahallesi çevre yolu ışıklarında 34 HP 8183 plakalı otomobil, 54 AGE 812 plakalı kamyonet, 54 J 0158 ve 54 J 0037 plakalı özel halk otobüslerinin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

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Çarpışmanın etkisiyle savrularak aydınlatma direğini yıkan otomobil orta refüjde durdu. Kamyonet ve otobüslerin çarpışması sonucu da trafik lambaları devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik polisi sevk edildi.

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Olayda ilk belirlemelere yaralanan 8 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan çevre yolunun Erenler yönü, çalışmaların ardından açıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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