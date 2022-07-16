HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Sancaktepe'de oto galeri alanında korkutan yangın! Araçlar yandı

Son dakika: Sancaktepe'de oto galeri alanında korkutan yangın! Araçlar yandı

16.07.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan bir oto galeri alanında yangın çıktı. Yangın yerindeki bazı araçlar da yandı. Söndürülen yangınla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Son dakika: Sancaktepe'de oto galeri alanında korkutan yangın! Araçlar yandı

Son dakika haberi: Sancaktepe’de bir oto galeri alanında yangın çıktı. Park halinde bulunan 16 araç hasar gördü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

0002a9d311d12805fd3b3c3fcac84edd

(İHA-DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 36'ncı günKaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 36'ncı gün
SON DAKİKA: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı! Bahçeli'nin Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çektiSON DAKİKA: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı! Bahçeli'nin Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çekti
Tatilde nüfusu 5 kat arttı! Dönüş çilesi başladı: Kilometrelerce kuyruk oluştuTatilde nüfusu 5 kat arttı! Dönüş çilesi başladı: Kilometrelerce kuyruk oluştu
Anahtar Kelimeler:
yangın Sancaktepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de tepki çeken zorbalık sahnesi! Tepkiler çığ gibi

Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de tepki çeken zorbalık sahnesi! Tepkiler çığ gibi

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

'İlişkimizin görüntülerini ailene göndereceğim' deyince...

'İlişkimizin görüntülerini ailene göndereceğim' deyince...

'73 yaşındayım, böyle bir şey görmedim'

'73 yaşındayım, böyle bir şey görmedim'

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

Sümela Manastırı'na giden yolda taş koptu, 2 kişi yaralandı

Sümela Manastırı'na giden yolda taş koptu, 2 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

İğrenç olay! Masöz müşterilerini taciz edip filme aldı

İğrenç olay! Masöz müşterilerini taciz edip filme aldı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.