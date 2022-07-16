Son dakika: Sancaktepe'de oto galeri alanında korkutan yangın! Araçlar yandı

Son dakika haberi: Sancaktepe’de bir oto galeri alanında yangın çıktı. Park halinde bulunan 16 araç hasar gördü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

(İHA-DHA)

