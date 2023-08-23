HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Şanlıurfa'daki kuduz hastası Suriyeli Faras hayatını kaybetti! Hastaneden kaçmış, bütün ilçeyi ayağa kaldırmıştı

SON DAKİKA | Şanlıurfa'daki kuduz hastası Suriyeli Faras hayatını kaybetti! Hastaneden kaçmış, bütün ilçeyi ayağa kaldırmıştı

23.08.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören 30 yaşındaki Suriyeli Halil Faras hayatını kaybetti. Faras geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastaneden kaçmış bütün ilçeyi alarma geçirmişti. Uzun uğraşlar sonucu boş bir arsada bulunan Faras, Arapça bilen kişiler tarafından ikna edilerek, tekrar tedaviye alınmıştı.

SON DAKİKA | Şanlıurfa'daki kuduz hastası Suriyeli Faras hayatını kaybetti! Hastaneden kaçmış, bütün ilçeyi ayağa kaldırmıştı

Son dakika: Suriye'nin Tel Abyad kentinde başıboş köpeğin ısırdığı Hasan Halil Faras yaralandı. İlk tedavisi ülkesinde yapılan Faras'a kuduz teşhisi konuldu. 19 Ağustos’ta Tel Abyad'ın sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Faras, burada bir odada karantinaya alındı.

6

ŞANLIURFA'DA HASTANEDEN KAÇMIŞTI

Hasan Halil Faras, odanın kapısını açıp, bir hasta yakınının cep telefonunu alıp, kaçtı.

5

Hasta yakınının ihbarı üzerine hastane polisi, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelede, telefonu alıp kaçan kişinin Hasan Halil Faras olduğunu belirledi. Polis ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı.

4

BOŞ ARSADA BULUNDU

Faras hastaneye 10 kilometre mesafedeki Dibat Mahallesi'nde boş tarlada bulundu. Faras'ı ikna etmek için Arapça bilen görevliler çağrıldı.

Uzun uğraşların ardından ikna olan Hasan Halil Faras, özel kıyafetli ekiplerce ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlçede panik ve tedirginlik yaratan olay üzerine Faras, tedavi için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

3

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hasan Halil Faras, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2

Faras'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

1

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Stüdyoyu karıştıran 'Taliban' sözleri: Canlı yayında Hacı Yakışıklı ile Barış Yarkadaş arasında gerginlik tavan yaptı! 'Bale ve opera' çıkışı çok konuşulmuştuStüdyoyu karıştıran 'Taliban' sözleri: Canlı yayında Hacı Yakışıklı ile Barış Yarkadaş arasında gerginlik tavan yaptı! 'Bale ve opera' çıkışı çok konuşulmuştu
Mehtap öğretmen 5 günün sonunda bulundu!Mehtap öğretmen 5 günün sonunda bulundu!
Bahçeli'den sosyal medyadaki o yorumlara sert tepkiBahçeli'den sosyal medyadaki o yorumlara sert tepki
Anahtar Kelimeler:
kuduz Şanlıurfa son dakika suriyeli

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince öyle bir şey yaptı ki...

Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince öyle bir şey yaptı ki...

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.