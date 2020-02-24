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  4. Son dakika: Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin soruşturmasında 10 kişi tutuklandı

Son dakika: Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin soruşturmasında 10 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 21:48 | Son Güncelleme

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmada mahkemeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı.

Son dakika: Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin soruşturmasında 10 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 12’si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Aralarında emniyet müdürü Verdi’yi şehit eden polisin ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu’nun da bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları savcılıkça, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimliğe çıkarılan 10 şüpheli, ’FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetten adliyeye sevk edilen ve itirafçı olduğu öğrenilen 2 şüpheli ise savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 6’sının soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldığı, 4’ünün haklarında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldığı, 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilmişti.

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Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturma

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