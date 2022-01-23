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  4. Son dakika! Seyahat edecekler dikkat! Sabiha Gökçen'de uçuşlar yüzde 15 azaltılacak

Son dakika! Seyahat edecekler dikkat! Sabiha Gökçen'de uçuşlar yüzde 15 azaltılacak

23.01.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Sabiha Gökçen Havalimanı, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 24.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır." ifadeleri kullandı. Öte yandan Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 Ocak'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 31 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Son dakika! Seyahat edecekler dikkat! Sabiha Gökçen'de uçuşlar yüzde 15 azaltılacak

Son dakika haberi! Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

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"UÇUŞLAR YÜZDE 15 ORANINDA AZALTILACAK"

Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 24.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 Ocak'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 31 seferin iptal edildiğini duyurdu.

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