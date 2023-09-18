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  4. Son dakika: Sezgin Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Son dakika: Sezgin Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

18.09.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında TSK'yı hedef alan sözleri nedeniyle hazırlanan fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Son dakika: Sezgin Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Son dakika: CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddiaları nedeniyle Tanrıkulu hakkında Adalet Bakanlığından soruşturma izni istemişti.

Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından başsavcılık Tanrıkulu hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçları yönünden tanzim olunan fezlekeyi Adalet Bakanlığına göndermişti.

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Tanrıkulu hakkındaki fezlekeyi TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.


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fezleke sezgin tanrıkulu

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