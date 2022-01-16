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  4. SON DAKİKA | Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

SON DAKİKA | Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

16.01.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsü, devrilen tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsü de devrilirken, ilk belirlemelere göre kazada 15 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Son dakika: Korkunç kaza Sivas'ta meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Tüneli mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek karşı şeride geçti. Karşıdan gelen M.Y. idaresindeki yolcu otobüsü de tıra çarptıktan sonra devrildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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4'Ü AĞIR 15 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat kara yolunun bir kısmı trafiğe kapandı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas
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