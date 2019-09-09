HABER

Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 10:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir yolcu otobüsü seyir halindeyken yanmaya başladı. Yolcular tahliye edilirken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Edinilen bilgiye göre olay, D-100 karayolunda Sivas’ın Suşehri ilçesi Sanayi kavşağında meydana geldi. İstanbul’dan hareket edip Van’a gitmekte olan 31 DF 402 plakalı Yeşilerciş firmasına ait bir yolcu otobüsü hareket halindeyken yanmaya başladı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Alevler otobüsü sarmadan yolcular tahliye edildi. Yangın Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yara almadan yanan otobüsten çıkartılan yolcular başka bir araçla yollarına devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

PARTNERMarmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!Marmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!
Türk kızı Melis Bilici, Almanya’da elma güzeli seçildiTürk kızı Melis Bilici, Almanya’da elma güzeli seçildi
Beylikdüzü’nde, Edis konseriyle unutulmaz finalBeylikdüzü’nde, Edis konseriyle unutulmaz final
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yolcu otobüsü yangın

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

F.Bahçe'den kötü prova

F.Bahçe'den kötü prova

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları: Günün anlam ve önemi!

İzmir'in kurtuluşunun 97. yılı kutlanıyor!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütünün 'gizli gücü' Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika! Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Mersin'de dolandırıcılık operasyonu! Yakalandılar

Suçüstü yakalandı, her şeyi itiraf etti!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeniden yapılanma!

Bakan Soylu onayladı! Emniyet'te yapılanma

Günlük burç yorumları 9 Eylül Pazartesi - Ay, Oğlak burcu ile pozitif açılara giriyor

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.