Son dakika! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden 'İran' açıklaması: Tüm uçuşlar iptal edildi

Sivil Havac\u0131l\u0131k Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeler kullan\u0131ld\u0131:\n"T\u00fcm \u0130ran u\u00e7u\u015flar\u0131, kargo ve tarifesiz u\u00e7aklar da dahil iptal edilmi\u015ftir. \u0130ni\u015f veya kalk\u0131\u015flar\u0131na kesinlikle izin verilmeyecektir."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130G\u00fcl\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc g\u00f6rmek i\u00e7in oto y\u0131kamac\u0131ya geliyorlar!Biri Kandil da\u011f kadrosundan, 7 ter\u00f6rist \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fcAst\u0131m belirtileri nelerdir? Tedavide en \u00f6nemli nokta...