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  4. Son dakika! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden 'İran' açıklaması: Tüm uçuşlar iptal edildi

Son dakika! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden 'İran' açıklaması: Tüm uçuşlar iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 18:07 | Son Güncelleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında, koronavirüs nedeniyle kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil tüm İran uçuşlarının iptal edildiği duyuruldu.

Son dakika! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden 'İran' açıklaması: Tüm uçuşlar iptal edildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir."

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Son dakika İRAN

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