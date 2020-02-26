Son dakika! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden 'İran' açıklaması: Tüm uçuşlar iptal edildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir."

