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  4. Son dakika! Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla saldırı: 20 ölü

Son dakika! Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla saldırı: 20 ölü

05.03.2021 20:35 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla saldırı: 20 ölü

Son dakika haberine göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da işlek bir lokantanın önünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Amin Ambulans Servisi Yöneticisi Dr. Abdulkadir Adan, yaptığı açıklamada, Hamar Jajab ilçesinde "Lul Yemeni" adındaki lokantanın önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Mogadişu Limanı'na yakın bir konumda bulunan lokanta çevresindeki bir binanın da patlama sonrası çöktüğü aktarıldı.

Somali Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar, saldırının bomba yüklü araçla yapıldığını açıkladı.

Aynı lokantanın önünde 2020 yılında bir intihar bombacısı kendini patlatmış, olayda can kayıpları yaşanmıştı. (AA)

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