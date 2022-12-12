Son dakika | "Son dönemde müjdeli haberler geliyor" diyerek duyurdu! Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması: 2023'ü işaret etti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Konuşmasında Türkiye'nin petrol ve doğal gaz faaliyetlerine dikkat çeken Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğal gaz ile yeni bir dönemi başlattık" dedi. Erdoğan öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Togg'un açılışına katılmaması üzerinden tepki gösterirken " Gel, bir şeyler kaparsın, her zaman bu fırsatı bulamazsın. Hamburger burada çok ama Togg yok" ifadelerini kullandı.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İnşallah birkaç ay içinde Togg'u yollarımızda görmeye başlıyoruz. Davet edildiği halde Togg'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin km öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini ise kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyorum. Gel, bir şeyler kaparsın, her zaman bu fırsatı bulamazsın. Hamburger burada çok ama Togg yok.