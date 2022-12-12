HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | "Son dönemde müjdeli haberler geliyor" diyerek duyurdu! Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması: 2023'ü işaret etti

Son dakika | "Son dönemde müjdeli haberler geliyor" diyerek duyurdu! Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması: 2023'ü işaret etti

12.12.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin petrol, doğal gaz arama faaliyetlerine değinirken "Son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor" dedi ve 2023'te günlük petrol üretimine ilişkin planlarını açıkladı.

Son dakika | "Son dönemde müjdeli haberler geliyor" diyerek duyurdu! Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması: 2023'ü işaret etti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Konuşmasında Türkiye'nin petrol ve doğal gaz faaliyetlerine dikkat çeken Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğal gaz ile yeni bir dönemi başlattık" dedi. Erdoğan öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Togg'un açılışına katılmaması üzerinden tepki gösterirken " Gel, bir şeyler kaparsın, her zaman bu fırsatı bulamazsın. Hamburger burada çok ama Togg yok" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTIK"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğal gaz ile yeni bir dönemi başlattık. Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan sınırlarımız içinde ve dışında petrol, doğal gaz arama faaliyetlerini yürütebiliyoruz. Son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz.

Başlıksız-3

"HAMBURGER BURADA ÇOK AMA TOGG YOK"

  • İnşallah birkaç ay içinde Togg'u yollarımızda görmeye başlıyoruz. Davet edildiği halde Togg'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin km öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini ise kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyorum. Gel, bir şeyler kaparsın, her zaman bu fırsatı bulamazsın. Hamburger burada çok ama Togg yok.

  • Düşük faiz politikamızın enflasyona olumlu etkisini önümüzdeki dönemde göreceğiz.
Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar' Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti'de şok istifa! "Hamileyim, beni tehdit ediyor"İYİ Parti'de şok istifa! "Hamileyim, beni tehdit ediyor"
Avrupa'da Eva Kaili depremi! Avrupa'da Eva Kaili depremi!
Demokrat Parti lideri tarih verdi ve ilk kez açıkladıDemokrat Parti lideri tarih verdi ve ilk kez açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

Yolda görünce 'çok güzelsiniz' dedi, sonrasında aşka küstü!

Yolda görünce 'çok güzelsiniz' dedi, sonrasında aşka küstü!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

İlginizi Çekebilir

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.