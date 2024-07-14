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  4. Son dakika | Sorumlulara hesabı sorulacak! Talimat verildi: İzmir'deki elektrik faciasında harekete geçildi

Son dakika | Sorumlulara hesabı sorulacak! Talimat verildi: İzmir'deki elektrik faciasında harekete geçildi

14.07.2024 11:23
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Son dakika haberi: İzmir'de yağış sırasında 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili sorumlular hakkında harekete geçildi. 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

Son dakika | Sorumlulara hesabı sorulacak! Talimat verildi: İzmir'deki elektrik faciasında harekete geçildi

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Tunç, İzmir Konak'taki yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Gelişmeyi sosyal medyadan duyuran Bakan Tunç şunları ifade etti:
"İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokağı'ndaki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, İnanç Öktemay da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü.

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Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express
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İzmir
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