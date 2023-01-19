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Son dakika: Sözleşmeliden kadroya geçişte kritik eşik! Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

19.01.2023 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, sözleşmeliye kadro verilmesi ile ilgili açıklamalar yakından takip edilirken yeni bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika bilgisine göre, 458 bin 615 sözleşmeli personele kadro verilmesini öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Sözleşmeliden kadroya geçişte kritik eşik! Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Son dakika haberi: Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. İşte merak edilenler...

TBMM Genel Kurulunda AK Parti ve MHP ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve 175 milletvekilinin imzasıyla verilen 'Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edilerek yasalaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı kapsamında vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyum olarak görev yapanlar 30 gün içinde başvurmaları halinde KPSS puanı ve sınavdan başarılı olmaları halinde memur kadrolarına atanacaklar.

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR

28 Kasım 2022’den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak.

Sözleşmeli sanatçılar yanında bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personeller de sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getiriliyor.

Açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Sağlık Bakanlığı tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacak. (İHA)

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