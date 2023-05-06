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  4. SON DAKİKA | Sudan'da Türk büyükelçilik aracına ateş açıldı! Diplomatik kaynaklar: Ölü ve yaralı yok

SON DAKİKA | Sudan'da Türk büyükelçilik aracına ateş açıldı! Diplomatik kaynaklar: Ölü ve yaralı yok

06.05.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Diplomatik kaynaklar, Sudan'da Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldığını belirtti. Yapılan açıklamada ölü ve yaralının olmadığı ifade edildi. Daha önce de Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen Türkiye'ye ait C-130 tahliye uçağına ateş açılmıştı.

SON DAKİKA | Sudan'da Türk büyükelçilik aracına ateş açıldı! Diplomatik kaynaklar: Ölü ve yaralı yok

Son dakika: Çatışmaların devam ettiği Sudan'da son gelen bilgilere göre Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı. Diplomatik kaynaklar "can kaybı ve yaralı yok" açıklamasında bulundu.

28 NİSAN'DA TÜRKİYE'YE AİT UÇAĞA ATEŞ AÇILMIŞTI

Çatışmalar nedeniyle Türkiye, Sudan'daki Türk vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçmişti. 28 Nisan'da tahliye için Sudan'a giden Türkiye'ye ait C-130 tahliye uçağına, hafif silahlarla saldırı gerçekleştirilmişti.

MSB'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Sudan'daki vatandaşlarımızı tahliye için Wadi Sayidna’ya giden C-130 uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle iniş yapmış, personelden yaralanan olmamıştır." ifadelerine yer verilmişti.

SUDAN'DA ORDU VE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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