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  4. Son dakika: Suikasta kurban gitmişti... Halil Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken kare

Son dakika: Suikasta kurban gitmişti... Halil Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken kare

10.02.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, silahlı saldırıda yaşamını yitiren iş adamı Halil Falyalı, kılınan cenaze namazının ardından Kumyalı Köy Kabristanlığı'na defnedildi. Cenaze namazına KKTC Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu da katıldı. Öte yandan Falyalı'nın tabutunun üzerindeki Türk bayrağı ve KKTC bayrağı dikkat çekti.

Son dakika: Suikasta kurban gitmişti... Halil Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken kare

Son dakika... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlandı.

Falyalı’nın cenaze namazı, İskele bölgesinde bulunan Kumyalı köyündeki Kumyalı Şht. Polat Poyraz Camisi'nde öğle namazını müteakip kılındı.

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Namaza, KKTC Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakan, milletvekilleri, belediye başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı.

DİKKAT ÇEKEN KARE

Halil Falyalı'nın tabutuna KKTC ve Türk bayrağının örtülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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Falyalı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kumyalı Köy Kabristanlığı'na defnedildi.

NE OLMUŞTU?

8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın hayatını kaybetmişti.

Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında KKTC’de dün bir kişi tutuklanmış, Türkiye’de ise 3 kişi gözaltına alınmıştı.

KKTC'de 2010'da bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Falyalı, geçen yıl ekimde ise "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

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Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest bırakılmıştı.

Falyalı hakkında bir davanın da ABD'de devam ettiği belirtiliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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