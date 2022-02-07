Son Dakika: Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

Son dakika haberi: Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında elektrik panosunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, müdahalesi devam ediyor.
Son dakika haberine göre Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında elektrik panosunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, müdahalesi devam ediyor.
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