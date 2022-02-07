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  4. Son Dakika: Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

Son Dakika: Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

07.02.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında elektrik panosunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, müdahalesi devam ediyor.

Son Dakika: Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

Son dakika haberine göre Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında elektrik panosunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, müdahalesi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sultangazi
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