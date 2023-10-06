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  4. SON DAKİKA | Suriye'nin kuzeyine bir hava harekatı daha! 15 hedef imha edildi

SON DAKİKA | Suriye'nin kuzeyine bir hava harekatı daha! 15 hedef imha edildi

06.10.2023 22:49 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki terörist hedeflerine 6 Ekim 2023 saat 22.00’da hava harekâtları icra edildiğini, icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sözde karargâh, barınak ve depolardan oluşan 15 hedefin imha edildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | Suriye'nin kuzeyine bir hava harekatı daha! 15 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye Kuzeyi'ndeki terörist hedeflerine 06 Ekim 2023 saat 22.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sözde karargâh, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir."


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Anahtar Kelimeler:
suriye

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