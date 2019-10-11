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Son dakika! Suruç ve Nusaybin'de havanlı saldırı: Şehit ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 17:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında 2 kişi şehit oldu. Mardin'in Nusaybin ilçesinde sivillere yönelik düzenlenen havanlı saldırısında da çok sayıda kişi yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 sivil şehit oldu.

Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 kişi şehit oldu, 2 kişi yaralandı. Bu arada, 3 havan mermisi de ilçedeki boş araziye düştü.

NUSAYBİN'DE ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, çok sayıda sivil yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

DÜN DE 7 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5'i çocuk 7 sivil yaşamını yitirmişti.

Akçakale'ye düzenlenen saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş şehit olmuştu.

Ceylanpınar ilçesinde ise 11 yaşlarındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş de teröristlerin saldırısında yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamamıştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de YPG/PKK'nın saldırılarında anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit düşmüştü. (AA)

(AA)

Son dakika! YPG/PKK'lı teröristlerden Suruç'taki sivillere havan mermili saldırı: 2 şehitSon dakika! YPG/PKK'lı teröristlerden Suruç'taki sivillere havan mermili saldırı: 2 şehit
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Anahtar Kelimeler:
mardin Nusaybin YPG/PKK havanlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
pkk pyd ypg kürtleri savunuyordu hani uyanın artııııık uyanın bırakın bu yalanı onlar kürtleri değil parayı savunur
çokça dillendirdikleri 20 milyonluk nüfusları 2-3 milyona düşünde anlayacaklar gerçeği ama geç olacak tabi...
YALANA BAK YA ISID YADA SIZ ATMSINIZ DERSNIZ YPG ATAMIS
yahu anlayin artık kurt vatandaslar pkknin sizin menfaatlerinizle alakasi yok. sozum sempatizanlara. pkk dedigin kukla, sirk maymunu... Buyuk Israil projesinin masasi ablayin daaaa artik.
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