Son Dakika: Şuşa Beyannamesi Resmî Gazete'de! Türkiye ile Azerbaycan arasında...

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında müttefiklik ilişkileri hakkında Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmî Gazete'de yayımlandı.
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