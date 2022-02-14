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  4. Son Dakika: Şuşa Beyannamesi Resmî Gazete'de! Türkiye ile Azerbaycan arasında...

Son Dakika: Şuşa Beyannamesi Resmî Gazete'de! Türkiye ile Azerbaycan arasında...

14.02.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında müttefiklik ilişkileri hakkında Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmî Gazete'de yayımlandı.

Son Dakika: Şuşa Beyannamesi Resmî Gazete'de! Türkiye ile Azerbaycan arasında...

Son dakika haberi: Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

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resmi gazete
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