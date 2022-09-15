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  4. SON DAKİKA | Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi! Bakan Soylu fotoğrafını paylaştı

SON DAKİKA | Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi! Bakan Soylu fotoğrafını paylaştı

15.09.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK Terör Örgütünün cephaneliğinin ele geçirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi! Bakan Soylu fotoğrafını paylaştı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı Hakkari'nin Kazan Vadisi, Han Yaylası bölgesinde Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonla ilgili detayları ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı.

SON DAKİKA | PKK'NIN CEPHANELİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK Terör Örgütünün cephaneliği ele geçirildi. Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ele geçirilenlerin fotoğrafını paylaştı.

Bakan Soylu açıklamasında "6 Kaleşnikov, 1 Havan,1 Doçka, 2 Makineli Tüfek ,88 El Bombası, 138300 bixi/kaleşnikov/doçka/uçaksavar mühimmatı ele geçirildi" dedi.

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;

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Anahtar Kelimeler:
pkk Süleyman Soylu terör operasyonu
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