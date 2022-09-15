SON DAKİKA | Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi! Bakan Soylu fotoğrafını paylaştı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı Hakkari'nin Kazan Vadisi, Han Yaylası bölgesinde Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonla ilgili detayları ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı.
Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK Terör Örgütünün cephaneliği ele geçirildi. Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ele geçirilenlerin fotoğrafını paylaştı.
Bakan Soylu açıklamasında "6 Kaleşnikov, 1 Havan,1 Doçka, 2 Makineli Tüfek ,88 El Bombası, 138300 bixi/kaleşnikov/doçka/uçaksavar mühimmatı ele geçirildi" dedi.
İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;
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