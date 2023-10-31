HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Terör örgütünün maliye ve lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi! MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

Son dakika | Terör örgütünün maliye ve lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi! MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

31.10.2023 10:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği nokta operasyonla terör örgütünün Metina lojistik ve maliye sorumlusu 'Hüseyin Piran' kod adlı Cahit Aktay'ı etkisiz hale getirdi.

Son dakika | Terör örgütünün maliye ve lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi! MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

Son dakika haberi: Terör örgütüne önemli bir darbe daha vuruldu. MİT'in son operasyonun adresi Irak'ın kuzeyi oldu.

MİT, TERÖRİST AKTAY’I ÖNCELİKLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLECEKLER LİSTESİNE DAHİL ETMİŞTİ

MİT, Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay’ın Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağlamakta olduğu bilgisini edindi. Terörist Cahit Aktay, 2016 yılında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde askeri geçişin yapıldığı yere mayın döşediği ve bu mayınların patlamasıyla 3 asker ve 2 korucunun şehit edildiği eyleme katılmıştı. MİT, bunun üzerine Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay’ı öncelikli etkisiz hale getirilecekler listesine dahil etti. Terörist Cahit Aktay güvenlik güçlerince yürütülen Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilmişti. Ayrıca, Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay terörden arananlar listesinde ‘Turuncu Kategoride’ yer almaktaydı.

AW065724_02

ÖZEL EĞİTİMLİ AJANLAR SAHAYA İNDİ

MİT, Cahit Aktay’ın etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü. Saha ajanları, uzun süren çalışmaları sonucu Hüseyin Piran kod adlı teröristin yerini tespit etti. Pençe-Kilit harekât bölgesinde Türk güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan teröristlere silah ve mühimmat aktarımı yapmak için bir araya gelen Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay ve beraberindeki teröristler nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MALİYE VE LOJİSTİK SORUMLUSUYDU

Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay, terör örgütü PKK/KCK kırsal kadrolarına 2008 yılında katıldı. 2009-2012 yılları arasında Irak’ın kuzeyinde Kandil bölgesinde bulundu.

2012-2015 yılları arasında Kato/Jirka bölgesine geçerek örgütsel faaliyetlere katıldı. 2015 yılında Kato alanında örgütün lojistik sorumlusu olarak görevlendirildi. 2016 yılı içerisinde Kato Hareketli Birlik komutanı olarak Şırnak/Beytüşşebap’ta askeri geçişin yapıldığı yere mayın döşeme emrini vererek 3 asker ve 2 korucunun şehit edildiği eylemi planladı. 2018 yılında Irak/Mahmur’da Birlik komutanlığına yükseldi. En son 2019 yılı itibariyle K.Irak/Metina alanında örgütün maliye ve lojistik sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi. Hüseyin Piran Kod Cahit AKTAY terörden arananlar listesinde “Turuncu” kategoride yer almaktaydı.

(İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki balıklarda 'VHS' tehdidi! Türkiye'deki balıklarda 'VHS' tehdidi!
Son dakika | Meclisteki küfür gerginliği sonrası Bahçeli Celal Adan'a sahip çıktı! "Ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür"Son dakika | Meclisteki küfür gerginliği sonrası Bahçeli Celal Adan'a sahip çıktı! "Ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür"
63 yaşındaki fırıncıdan kız çocuğuna iğrenç taciz!63 yaşındaki fırıncıdan kız çocuğuna iğrenç taciz!
Anahtar Kelimeler:
MİT

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı

Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.