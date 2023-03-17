Son dakika: Teröristleri taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin Bakan Akar'dan ilk yorum: PKK/YPG destekçileri suçüstü yakalandı

Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde düşen ve içinde terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu helikoptere ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi.

"BİR KEZ DAHA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR"

Bakanlık binasında düzenlenen "18 Mart Şehitler Günü Töreni"nde konuşan Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım."

Bakan Akar ayrıca, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 37 bin 647, bu yılın başından itibaren ise 306 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

