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  4. Son dakika: Teröristleri taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin Bakan Akar'dan ilk yorum: PKK/YPG destekçileri suçüstü yakalandı

Son dakika: Teröristleri taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin Bakan Akar'dan ilk yorum: PKK/YPG destekçileri suçüstü yakalandı

17.03.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlıkta düzenlenen "18 Mart Şehitler Günü Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Irak'ın kuzeyinde teröristleri taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin konuşan Bakan Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Teröristleri taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin Bakan Akar'dan ilk yorum: PKK/YPG destekçileri suçüstü yakalandı

Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde düşen ve içinde terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu helikoptere ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi.

"BİR KEZ DAHA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR"

Bakanlık binasında düzenlenen "18 Mart Şehitler Günü Töreni"nde konuşan Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım."

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Bakan Akar ayrıca, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 37 bin 647, bu yılın başından itibaren ise 306 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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