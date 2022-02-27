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Son dakika: THY'den ek sefer açıklaması!

27.02.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan komşu ülkelere tahliye edilen Türk vatandaşları için Türk Hava Yollarından (THY) ek sefer açıklaması yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: THY'den ek sefer açıklaması!

Son dakika... Türk Hava Yolları (THY) Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcuların talepleri doğrultusunda ek seferler planlandığı açıklandı.

EK SEFER AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu talepleri dikkatleri şeklide takip edilmekte, ihtiyaca binaen uçak tipi büyütülmesi ve ek sefer uygulaması yapılmaktadır" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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