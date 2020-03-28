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Son dakika! THY'den iç hat seferlerine sınırlandırma! İşte sefer yapılacak iller

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 01:25 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs ile mücadele için alınan önlemler kapsamında iç hat seferlerinin bugün saat 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını bildirdi. Öte yandan THY, gece yarısından itibaren sefer yapılacak illeri açıkladı.

Son dakika! THY'den iç hat seferlerine sınırlandırma! İşte sefer yapılacak iller

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu.

SEFERLER SINIRLANDIRILDI

Tüm yurt dışı yolcu seferlerinin durdurulduğunu hatırlatan Ekşi, "İç hat seferlerimiz cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Detaylı bilgi için Web sitemizi takip ediniz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

VALİLİKLERDEN İZİN ALINACAK

Ekşi, THY'nin iç hat tarifesinin gün içinde hazırlanıp ilan edileceğini, iç hat seferlerindeki yolcuların valiliklerden izin alma gerekliliğinin saat 17.00'den sonra başlayacağını kaydetti.

İşte sefer yapılacak iller:

İstanbul
Ankara
Samsun
Trabzon
Erzurum
Van
Diyarbakır
Malatya
Gaziantep
Kayseri
Konya
Adana
Antalya
İzmir

Kaynak: AA-Mynet

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Anahtar Kelimeler:
THY koronavirüs

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