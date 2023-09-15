Son Dakika! THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!

Son dakika haberin göre, THY'nin dün akşam 19.15 Amsterdam-İstanbul seferini yapan Airbus A330 tipi yolcu uçağı 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na indi. İnişin ardından yapılan incelemelerde uçağın iniş takımında bir yolcunun cesedine rastlandı. Olay üzerine uçağa polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçak ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, savcılık inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Uçağın iniş takımlarının olduğu bölmede cesedi bulunan kaçak yolcunun Amsterdam uçuşunda mı yoksa daha önceki uçuşlarda mı oraya saklandığı bilinmiyor. Ayrıca kimliği henüz belirlenemeyen yolcunun ilk belirlemelere göre Afrika kökenli olduğu ve 10 Eylül'deki Banjul (Gambiya) uçuşunda uçağa binmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ekipler tarafından cesedi bulunan yolcunun ayrıca Banjul Havalimanı'nda çalışan bir personel olabileceği de iddia ediliyor. (İHA)

