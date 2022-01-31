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  4. Son dakika! Tokat’ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Tokat’ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

31.01.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Tokat’ta bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı.

Son dakika! Tokat’ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre, kaza Tokat-Turhal karayolu Sungur mevkiinde meydana geldi. Rize’den Konya istikametine gittiği öğrenilen yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

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DEVRİLEREK ŞARAMPOLE SÜRÜKLENDİ

Bariyerlere çarpan otobüs devrilerek şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 13 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat
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