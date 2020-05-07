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  4. Son dakika: Trump'a büyük şok! Yaverlerinden biri koronavirüse yakalandı

Son dakika: Trump'a büyük şok! Yaverlerinden biri koronavirüse yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2020 18:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birisinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

Son dakika: Trump'a büyük şok! Yaverlerinden biri koronavirüse yakalandı

CNN'in Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Trump ile yakın temasta olan yaverlerinden birinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Yaverin pozitif çıkması, Trump'ın sağlığı konusunda endişeleri artırdı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI: TESTLERİ NEGATİF

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Beyaz Saray Sağlık Birimi, yerleşkede çalışan bir ordu mensubunun testinin pozitif çıktığını bildirdi. Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence de test yapıldı ve sonuç negatif geldi." bilgisine yer verdi.

Kimliği açıklanmayan yavere, dün sabah hastalık belirtileri gösterdikten sonra virüs teşhisi konulduğu ve düzenli aralıklarla virüs testinin tekrarlandığı kaydedildi.


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